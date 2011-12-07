Президент Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с ходом строительных работ на объектах Казани. На проверке руководителя республики сопровождали мэр города, главы ведомств и премьер-министр РТ, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Сперва власти республики направились на крытую часть экстрим-парка «Урам». На текущий момент строительство здания, которое будет работать круглогодично, завершили на 80%. Сейчас специалисты работают над обустройством спортивных залов и монтажом оборудования. Завершить строительные работы рассчитывают ко Дню молодежи.

Затем они посетили Казанский кремль и осмотрели, как внутри здания проходят реставрационные работы. Планируется, что на месте появятся музейные экспозиции, пункты общественного питания, лекторий и детские игровые зоны.

После Минниханов ознакомился с ходом работ в студенческом общежитии Казанского филиала ВГУВТ, в центре детской онкологии, гематологии и хирургии при ДРКБ.