Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днём Победы

Президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил фронтовиков и тружеников тыла с Днём Победы. Он выразил уверенность, что совершённые ими подвиги во время войны никогда не будут забыты.

Президент РТ отметил, что незабываемый день 9 мая навсегда вписан в прошлое, настоящее и будущее нашего многонационального народа, несокрушимого Российского государства, всего освобождённого человечества.

«Тому, что есть у нас — жизни, свободе, независимости любимой страны — мы, представители послевоенных поколений, обязаны героическим советским воинам и миллионам тружеников, ковавшим в тылу грозное оружие Победы», — подчеркнул Рустам Минниханов.

По его словам, Великая Победа стала символом беспримерного мужества, самоотверженного подвига, духовного единства и торжества высоких идеалов добра и справедливости над силами зла и преступной идеологией нацизма.

«Оплаченная огромной, невосполнимой ценой, она является для нас нравственным эталоном гражданственности и патриотизма, служа решительным предостережением всем тем, кто мечтает снова ввергнуть мир в кровавую пучину войны», — сказал Минниханов.

Вспомнил Президент РТ и о подвигах татарстанцев, которые погибли на войны.

«В сплочённых рядах защитников Родины героически бились свыше семисот тысяч наших земляков, более половины из которых полегли на полях сражений, погибли в лагерях смерти и умерли от ран в госпиталях. Никогда не померкнут в наших сердцах славные подвиги Мусы Джалиля, Михаила Девятаева, Магубы Сыртлановой, Петра Гаврилова, Гани Сафиуллина, Бориса Кузнецова, Гази Загитова, Михаила Симонова и многих других татарстанцев. В этот светлый день мы низко склоняем головы перед павшими героями и жертвами войны, отдаём дань уважения труженикам тыла», — добавил Рустам Минниханов.

Отметил он и живую связь поколений, в качестве примера приведя активное участие татарстанцев во всероссийских акциях «Георгиевская ленточка» и «Бессмертный полк», поисковом движении «Снежный десант» и проекте «Книга Памяти». Рустам Минниханов выразил уверенность, что военно-патриотическая деятельность в республике будет активно развиваться и дальше.

«Сердечно желаю нашим дорогим ветеранам долголетия и благополучия, всем татарстанцам — чистого мирного неба, счастья, здоровья, успехов в труде и учёбе! С праздником, дорогие друзья! С Днём Победы!», — заключил поздравление Рустам Минниханов.