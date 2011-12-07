В Чистопольском районе РТ в ДТП с грузовиком и микроавтобусом погибли пять человек

В ДТП в Чистопольском районе в аварии с грузовиком и микроавтобусом погибло пять человек, еще четверо пострадало. Об этом сообщило Управление ГИБДД МВД по РТ.

Авария произошла около 5 часов утра, водитель фуры MAN потянулся за зажигалкой, отвлекся и протаранил микроавтобус.

Как уточнил агентству «Татар-информ», главный госавтоинспектор Татарстана Ленар Габдурахманов водитель грузовик родом из Удмуртии и перевозит почту.

«В момент аварии фура была полностью загружена — порядка 20 тонн. Выжить в такой аварии шансов мало», — уточнил глава ГИБДД республики.

Также сообщается, что среди четырех пострадавших есть 14-летний подросток, все они доставлены в районную больницу.

В микроавтобусе Renault находились девять человек. Они ехали из Орска в Казань.

Сейчас на месте создан оперштаб, семьям погибших и пострадавших оказывается вся необходимая психологическая помощь, решаются вопросы по транспортировке тел. Получить всю необходимую информацию можно по телефону оперштаба: 8-927-249-66-16.