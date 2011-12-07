На карте Казани появятся улицы, названные в честь героев войны

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В рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войны исполкомом Казани принято решение о присвоении вновь формируемым улицам Советского района Казани Героев России и Героев Советского Союза, а также полных кавалеров Ордена Славы, чья судьба связана со столицей Республики Татарстан.
Таким образом, в нашем городе появятся улицы ГОРИНА Виталия, СМИРНОВА Георгия, АРЖАНОВА Николая, КАЗАКОВА Анатолия, МАШКОВЦЕВА Бориса, МИЗИНОВА Михаила, ШАПОВАЛОВА Александра, ПОРТНОВА Григория, ПЛОТНИКОВА Бориса.
Газета «Казанские ведомости» расскажет о воинском подвиге каждого из героев.