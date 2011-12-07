В Татарстане продолжается вакцинация животных против бешенства

Сейчас в городах и селах проводится вакцинация домашних животных – собак и кошек. В Казани с 13 по 27 июня будут работать выездные группы ветеринаров, которые по установленному графику будут выезжать в поселки. Каждый желающий может вакцинировать своих питомцев от бешенства бесплатно.

13 июня с 10 до 12 часов в Адмиралтейской Слободе около школы №32, в этот же день с 13 до 15 часов в Юдино, на пересечении улиц Красикова и Магазинной. 14 июня с 10 до 12 часов ветеринаров можно ждать по адресу улица Равнинная, и в этот же день с 13 до 15 часов в поселке Залесный (ул. Тасма, 36).

20 июня с 10 утра группа ветеринаров будет работать 2 часа в Залесном около супермаркета «Бахетле» и с 9 до 12 часов в Борисоглебском возле церкви.

На 21 июня запланированы 3 точки: с 9 утра в поселке Северный на пересечении улиц Давыдова и Литвинова, с 10 до 12 часов в Займище (пер. Бирюзовый, 5) и в Ягодной Слободе по адресу улица Повстанческая, 40, сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии при Кабмине РТ.