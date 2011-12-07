В Нижнекамске простились со 101-летней участницей Великой Отечественной войны

В Нижнекамске в возрасте 101 год скончалась участница Великой Отечественной войны Антонина Евсеева, сообщила пресс-службы главы Нижнекамского района РТ.

Глава Нижнекамского района выразил свои глубокие соболезнования родным Антонины Евсеевой.

«Она достойно прожила свой век, была свидетелем и участником многих исторических событий. Антонина Евсеева вырастила двоих дочерей, у нее одна внучка и одна правнучка» — сообщил председатель Совета ветеранов НМР Григорий Китанов.

На прощании с Антониной Евсеевой были не только её родные и близкие, но и учащиеся школы № 9, студенты политехнического колледжа, совет ветеранов и др.

Антонина Евсеева родилась 21 мая в Камском Устье. После начала войны она работала в тылу, а с 1942 года уже служила в 1 747-м зенитно-артиллерийском полку ПВО Москвы в звании ефрейтора. После войны она воспитала двух дочерей с мужем, также вернувшимся с полей сражений.

Награждена Антонина Евсеева медалью «За Победу над Германией», орденом Отечественной войны II степени, медалью Жукова и нагрудным знаком «Отличный пулеметчик».