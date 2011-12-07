В редакции «КВ» наградили победителей конкурса «Нескучная самоизоляция»

Сегодня, 9 июля, в редакции газеты «Казанские ведомости» наградили победителей конкурса «Нескучная самоизоляция». Для участия в конкурсе нашим читателям и подписчикам нужно было отправить короткий видеоролик с демонстрацией того, как они креативно проводят время на самоизоляции.

Редакционным жюри было выбрано 5 победителей конкурса – каждое из присланных видео отличалось от других своим необычным сюжетом и идеей. Так, семья Закировых – мама Гульназ с тремя дочками - продемонстрировали технику рисования с помощью клея, соли и красок. Альсина Ахмедьянова смонтировала сюжет о том, как ее дочки Язиля и Зарина не переставали танцевать даже сидя дома – обе занимаются в хореографической школе-студии «Алтын». Победительница конкурса Эльмира Мухамадеева отличилась исполнительским мастерством игры на баяне. Семья Хафизовых рассказала и показала, как они играли во время самоизоляции в настольные игры, а Альфинур Латыпова вместе с внуками и вовсе занялись ландшафтным дизайном, превратив камушки в целую семейку божьих коровок!

Главный редактор «Казанских ведомостей» Венера Якупова поздравила победителей конкурса, отметив, что газета пропагандирует семейные ценности и никак не могла остаться в стороне, чтобы не поддержать своих читателей позитивным конкурсом во время пандемии. Венера Абдулловна вручила всем пришедшим именные поздравления и подарки – настольные игры от спонсора конкурса – сети магазинов настольных игр GA-GA.ru. Редакция «КВ» выражает огромную благодарность директору сети магазинов Ильгизару Рузимурадовичу Турсунову за предоставленные призы.



