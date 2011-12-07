10 лет назад затонула «Булгария»: выживший радист раскрыл причины катастрофы

Выживший на затонувшей в 2011 году «Булгарии» радист Ринат Габидинов рассказал о причинах катастрофы, пишет Lenta.ru.

По его словам, судно должно было совершить маневр, когда возвращалось из круиза и входило в Камское устье. При этом, в это время был ураган и сильный крен на правый борт, к тому же не работал один двигатель.

«Оборудование на „Булгарии“ в целом оставляло желать лучшего, взять нашу аварийную рацию, в неисправности аккумуляторов которой пытались обвинить меня», — поделился радист.

Также Габидинов отметил, что ситуация ухудшилась после того, как машинное отделение покинул механик. Вода стала быстро поступать в отсек и судно быстро ушло под воду. У команды не хватило времени провести спасательные работы и вывести всех пассажиров.

Радист отметил действия капитана, который находился на мостике и пытался «дотащить» корабль до мели. Не хватило всего 40 метров.

10 июля 2011 года произошла катастрофа с участием речного пассажирского судна «Булгария». Авария унесла жизни 122 человек. Спаслись 79 человек.