Айтишники Татарстана борются за деньги на хакатоне

It-специалистов Татарстана пригласили поучаствовать в хакатоне «Креативные индустрии. Коммуникации и контент». Айтишникам предложат решить кейсы в сфере креативных индустрий за ограниченное время, победители получат финансовую поддержку, шанс заинтересовать крупнейших игроков российского IT-рынка и получить предложение о трудоустройстве, сообщают организаторы конкурса.

«IT — это не только про что-то сложное. Технологии играют решающую роль в развитии креативных индустрий: разработка игр, AR и VR, музыка, искусство, реклама, архитектура, кинематография, анимация. Хакатон — это шанс проявить IT-компетенции и творческие способности», — отмечают организаторы.

Регистрация на хакатон доступна на официальном сайте и продлится до 13 августа. Мероприятие станет частью конкурса «Цифровой прорыв», организатором которого выступает АНО «Россия — страна возможностей».

Напомним, что в 2019 году хакатон конкурса «Цифровой прорыв» в Казани вошел в Книгу рекордов Гиннесса.