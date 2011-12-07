Борщевик Сосновского: незваный враг у ворот

Борщевик начали культивировать в СССР как силосную культуру в середине прошлого столетия. Стране необходимо было искать дешевый и быстрый способ прокорма домашнего скота. Было решено, что для этого подходит борщевик Сосновского, который произрастает, в частности, в горных лесах Кавказа.

Растение оказалось крайне неприхотливым и легким в возделывании, его активно культивировали и завозили в разные регионы необъятной Родины. Борщевик прижился — да еще как.

Теперь этот сорняк стал неотъемлемой частью жизни многих сельских жителей по всей России (по данным из различных источников, им заросло от 20 до 40 процентов сельскохозяйственных угодий страны). Не обошла эта напасть и Татарстан, который входит в пятерку наиболее пострадавших от борщевика регионов. До недавних пор местным жителям приходилось уповать лишь на свои силы в борьбе с наглым захватчиком, теперь же проблему признали на самом высоком уровне. Чтобы оценить ситуацию, корреспонденты «КВ» отправились в одно из излюбленных мест обитания борщевика — окрестности поселка Кадышево.

На подъезде к мосту через речку Солонку в глаза бросается то, что тут скосили траву. Буквально через минуту убеждаешься, что целью был борщевик — совсем недавно он высоким забором стоял вдоль дороги, а теперь из земли торчат только остатки стеблей. Это дело хорошее, ведь во многом именно автомобилисты способствуют распространению сорной заразы. Сильные потоки воздуха от проезжающих автомобилей поднимают семена вредоносного растения вверх, и они летят на новые территории. Правда корни при этом никуда не деваются, как и сама проблема.

Идем к домам местных жителей, и глазам предстает другая, более печальная, картина. Заросли борщевика, возвышающиеся на добрые полтора-два метра, пугают своей плотностью. Если задаться целью даже просто скосить злополучное растение (а это лишь временное решение проблемы), то на это уйдет не один день.

Местный житель Раис не первый год живет в непосредственной близости от освоенной борщевиком территории. Он рассказывает, что бороться с сорняком приходится каждый день, чтобы захватчик не приближался к дому самого Раиса и его соседей. «Как только вижу первые ростки — уничтожаю на корню, а то, когда вымахают, будет уже поздно, — сетует он, — В целом, я уже привык к такому соседству, каких-то больших эмоций не вызывает, но, конечно, это проблема, которую жителям и муниципальным властям надо решать сообща».

Чуть поодаль стоит местный владелец небольшого бизнеса и оглядывает территорию вокруг. Рядом с его помещениями также нет борщевика, а на вопрос: «Кто помог с прополкой?» он отвечает, что сделал все необходимое на собственные средства — нанял компетентных людей. По его словам, иначе нельзя, может приехать проверка и выписать штраф. Сумму, отданную за работу, как и свое имя, мужчина решил не называть.

Для понимания масштаба проблемы для Казани, обратимся к фактам. На данный момент времени участки, заросшие борщевиком, имеются во всех районах города. Наибольшие площади, занятые этим сорняком, выявлены в Авиастроительном и Советском районах. По официальной информации в 2021 году на проведение мероприятий по борьбе с борщевиком Сосновского выделено 6,4 миллиона рублей, в том числе 1,4 миллиона рублей из бюджета республиканского и 5 миллионов рублей из городского бюджета. Финансовые средства выделены районным администрациям. Комплекс работ выполняется подрядными организациями. Официальные лица предлагают всем желающим принять участие в акциях по борьбе с сорняком, для этого они могут обратиться в свои районные администрации. Россельхознадзор не запрещает и индивидуальную борьбу с борщевиком, однако указывает на важность соблюдения правил безопасности, которые подробно описаны на сайте организации. Дело в том, что сок этого растения при соприкосновении с кожными покровами под воздействием солнечных лучей вызывает сильнейшие и долго не заживающие ожоги. Крайне опасно попадание его в глаза.

Сложно переоценить важность решения проблемы распространения борщевика, с которой столкнулась наша республика, в том числе и Казань. Темпы захвата им все новых территорий неуклонно растут, и лишь ответственное отношение жителей, слаженная работа специалистов и местных властей смогут справиться с одной из главных ошибок в сельском хозяйстве советского времени.