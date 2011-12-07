Рубрики
Редакция
Мы в социальных сетях

Адрес редакции: 420066, г. Казань,

ул. Чистопольская, д. 5

Учредитель СМИ: АО «ТАТМЕДИА»


Телефоны редакции:

Приемная: (843) 562-64-30

Рекламный отдел: (843) 562-64-35

info@kazved.ru

По вашему запросу ничего не найдено, вы можете изменить указанные параметры

Фарид Мухаметшин поддержал проект татарского посткроссинга, отправив открытку певцу Фирдусу Тямаеву

Проект запустил сайт «Миллиард.Татар», намереваясь связать татар из разных регионов.

Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин сегодня отправил татарскую открытку певцу Фирдусу Тямаеву. Таким образом он поддержал проект посткроссинга от сайта «Миллиард.Татар», целью которого стало объединение татар из разных российских регионов и даже стран.

В разделе посткроссинга на сайте Мухаметшин воспользовался формой отправки писем. Сайт предложил отправить открытку татарскому исполнителю Тямаеву. Спикер татарстанского парламента в подписи к открытке пожелал успехов музыканту, которого назвал другом.

Кстати, открытку с забавным мишкой разработала казанская студия «Йорты Хатлар». В студии делают акцент на выпуске открыток с надписями на татарском. На той, что получит Фирдус, на татарском и английском написано «Привет из Казани!»

Ранее Президент республики Рустам Минниханов также присоединился к акции посткроссинга между татарами. Он отправил открытки по трем адресам — в Ереван, Актюбинск и Казань.

КВ
Лента новостей