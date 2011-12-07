Первый выпуск нового сезона онлайн-шоу «Татарстар» набрал более 180 000 просмотров

В Татарстане стартовал 3-й сезон масштабного народного онлайн шоу «ТАТАРСТАР. Наследие». Концепция нового сезона несет миссию продвижения татарской культуры и татарского языка.

Всего для первого выпуска, который в итоге суммарно набрал более 180 000 просмотров, из 250 заявок было отобрано 10 участников. В полуфинал из них прошли только пятеро. Также в прямом эфире выступила Заслуженная артистка РТ Нурзада.

Впереди ещё 5 отборочных выпусков. Главными призами в этом сезоне станут: iPhone 12 Pro Max — за первое место, за второе — iPhone 12, за третье — iPhone 11. Подать заявку для участия желающие могут здесь.

Второй отборочный этап зрители увидят 14 июля в 19:00 в официальном сообществе республики.