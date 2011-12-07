Татарстанцев приглашают присоединиться к флэшмобу «Вспомни о своей первой рыбалке»

Госкомитет РТ по биоресурсам запустил массовую акцию «Вспомни о своей первой рыбалке». Принять участие во флешмобе, посвященному предстоящему Дню рыбака, могут все желающие.

Для участия в акции нужно выложить в своих социальных сетях фотографию с рассказом о том, кто впервые привёл на рыбалку, научил забрасывать удочку.

Чтобы публикацию увидели организаторы, нужно поставить хэштег #деньрыбакавтатарстане и отметить аккаунт ведомства в Instagram @gkbiort. Лучшие истории будут опубликованы там же 12 июля.