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В день почты России на телебашне Казани включат праздничную подсветку

Иллюминация на фасаде здания будет включена с 9 до 11 ночи.

В честь праздника российской почты телебашня Казани окрасится праздничной иллюминацией. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе РТПЦ Татарстана. 

В праздник, 11 июля, архитектурная подсветка будет включена на фасаде здания с 9 до 11 вечера, отмечается в сообщении. 

Профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2021 году дата празднования выпала на 11 июля.

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