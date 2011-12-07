В день почты России на телебашне Казани включат праздничную подсветку

В честь праздника российской почты телебашня Казани окрасится праздничной иллюминацией. Об этом корреспонденту «Казанских ведомостей» рассказали в пресс-службе РТПЦ Татарстана.

В праздник, 11 июля, архитектурная подсветка будет включена на фасаде здания с 9 до 11 вечера, отмечается в сообщении.

Профессиональный праздник работников почтовой связи — День российской почты отмечается ежегодно во второе воскресенье июля. В 2021 году дата празднования выпала на 11 июля.