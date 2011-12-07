«Мозг будет главным инструментом»: гендиректор «Таттелекома» порассуждал, победит ли робот человека

Гендиректор «Таттелекома» Айрат Нурутдинов впервые выступил с публичной лекцией в преддверии Kazan Digital Week, выбрав для ее презентации «Штаб», принадлежащий Ярославу Муравьеву. Последний тоже не обошел мероприятие стороной, несмотря на то, что появляется далеко не на всех лекциях «Штаба». До начала мероприятия Муравьев не отходил от спикера, и не оставил его без внимания даже после лекции, подойдя к нему, чтобы выразить благодарность тет-а-тет.

Помимо Муравьева на лекцию пришло немало людей. И если владелец «Штаба» не отходил от Нурутдинова, то многие из пришедших не отходили от Муравьева. Судя по всему, примерно половина слушателей были друзьями и знакомыми Ярослава. Он, кстати, на других отвлекался редко, разве что на молодую брюнетку в белом комбинезоне.

Не обошли стороной это мероприятие и журналисты. Так, в толпе посетителей был замечен главный редактор журнала Enter Айрат Губайдуллин, также о мероприятии написал KazanFirst. Учитывая отношение к этим СМИ самого Муравьев, удивления это не вызывает.

В любом случае лекция вызвала много вопросов, а публика была не против подискутировать и поделиться мнением. Говорили о том, что ждет технологии в будущем, почему человек всегда будет лучше машины и какая цитата была самой любимой у Джобса.

Человек - незаменимый живой алгоритм

Генеральный директор «Таттелекома» начал, кажется, с извечной темы различных футурологов — с рассуждений об искусственном интеллекте. По его словам, в ближайшее время искусственный интеллект заменит многие виды услуг, но не вытеснит человеческий труд. Искусственный интеллект занял определенные ниши, но это не означает, что нашу мозговую деятельность заменят технологии, которые имеются на данный момент.

Эксперты предсказывали, что автопилоты заменят водителей в ближайшее время. Но на данный момент мы не имеем автопилота, который не требует постоянного человеческого внимания. Автопилот распознает машины и другие объекты, но он не может прочувствовать состояние человека.

«Для того, чтобы избежать происшествие, машина должна предсказывать и определять состояние человека. Искусственный интеллект не сможет распознать пьяного человека, вследствие чего может произойти авария» — отметил эксперт.

Чтобы объяснить почему искусственный интеллект не превзойдет человеческий мозг, спикер вспомнил презентацию первого Iphone. Во время нее Стив Джобс упомянул свою любимую цитату Уэйна Гретцки: «Я качусь туда, где будет шайба, а не туда, где она была». Смысл цитаты заключается в том, что человек может предсказывать возможность развития процесса, а машина — нет.

«Искусственный интеллект не обладает такими возможностями и не сможет предсказать положительный исход. Даже спустя десятилетия человек будет главным инструментом инженерии», — объяснил спикер.

Интернет станет в два раза дороже из-за 5G

«Мы планируем подключать 5G сеть, но эти базовые станции в разы дороже LTE. Для того, чтобы подключить сеть, требуется гораздо больше станций, чем сейчас есть» — рассказал Нурутдинов. По его словам, стоимость услуг интернета с приходом 5G увеличится в два раза.

«Сейчас в России есть проблема. Сеть 5G отключают, отключают сами пользователи. Да, органический переход будет неизбежен, но нужно понять источник коммерческого возврата и вопрос оборудования. Все это решится через время, а пока что 5G есть у всех операторов, но это локальные точки, для маркетинговых и исследовательских вещей» — отметил эксперт.

Если подключение 5G у «Таттелекома» еще только в туманных планах, то оснащение быстрым интернетом социально-значимых объектов уже поставлено на поток. Так, в этом году подключить к интернету планируется 2347 социально-значимых объектов, среди которых школы, больницы, здания органов власти и тому подобное.

«Это рекордное количество подключения. А до этого было подключено 1200 объектов на 2019–2020 годы» — объяснил гендиректор.

Напомним, лекция стала «разогревом» к Kazan Digital Week. Это международный форум, который пройдет с 21 по 24 сентября. в Казани. Мероприятие ориентировано на разработчиков и пользователей цифровых интеллектуальных технологий.