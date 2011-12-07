Муфтий Татарстана совершил восхождение на вершину Эльбруса

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Муфтий РТ Камиль Самигуллин совершил восхождение на вершину Эльбруса и водрузил флаг республики.
Восхождение на вершину в 5642 метра состоялось в рамках Международного дня альпинизма. В состав межконфессиональной группы вместе с Камиль хазратом вошли мусульманские и православные деятели РТ.
«Пожалуй, это первое в России межкофессиональное восхождение на самую высокую горную вершину Европы», — отметил Камиль хазрат Самигуллин.
По его словам, Эльбрус вдохновляет своим величием и восхитительной красотой.