«По регуляторным причинам»: пирамида FrendeХ «схлопнулась» вслед за «Финико»

Лицензия как гарантия дохода

Закрытый клуб FrendеХ («Френдекс») был основан в 2020 году, однако его создатели Роман Пичугин и Дмитрий Чечулин заявляли, что свою работу они начали вести еще в 2017 году. Известно, что компания не имела ни лицензии, ни разрешения на свою деятельность.

Вкладчикам этот клуб обещал доход от 30 до 70% в месяц, а также «высокий уровень безопасности вложенных средств». Компания также предлагала программы, по которым вкладчики якобы могли покупать товары за часть от стоимости. Компания имеет свою внутреннюю валюту, которая называется FX-доллары. Стартовая сумма — 100 FX-долларов равна 1 американскому доллару, но ввести на счет можно только биткоины.

Компания также якобы занималась торговлей на фондовых рынках и игрой на фондовой бирже.

Еще в середине июля заместитель управляющего Отделением Национального банка по Республике Татарстан Нурания Хайруллина заявила, что компания FrendеХ работает по всей России, а также что она включена в список организаций, которые имеют признаки нелегальной деятельности.

А уже сегодня компания на своем сайте разместила сообщение, что прекращает деятельность «по регуляторным соображениям» и больше не может продолжать работу на территории России. В сообщении также указано, что сумма возврата денег станет известна 15 октября этого года. Помимо этого, организаторы финансовой пирамиды просят своих вкладчиков писать им Bitcoin-кошельки для начала возврата денег.

«Бизнес — это взлеты и падения»: кто такой Роман Пичугин

В одном из Телеграм-каналов, который можно найти по запросу, выходит «FrendеХ Официальный канал» с 1,3 тыс. подписчиками. Здесь же можно найти информацию об основателе Руслане Пичигуне, который является руководителем компании.

«Мой путь в бизнесе насчитывает около 15 лет. Вы знаете, что я выходец из семьи предпринимателей и занимаюсь делом практически всю свою жизнь. А бизнес — это взлеты и падения, периоды роста и просадки. Это вечный бесконечный процесс. А нам с вами уготован рост, стремительное восхождение на вершину инвестиционного бизнеса», — было опубликовано в канале в мае 2021-го вместе с фотографией Руслана.

После этого никаких новых сообщений не поступало и начали появляться слухи о том, что FrendеХ не выплачивает деньги своим вкладчикам. Однако канал обновился вновь, но уже 3 августа.

«Друзья, всем отличного денежного настроения! С вами на связи управляющий партнер FrendeX Руслан Сергеевич Пичугин. Я смог разблокировать свой телефон и теперь снова на связи с нашими уважаемыми партнерами», — написано от имени Пичугина.

Автор также сообщает, что второй партнер — Дмитрий Чечулин пока находится в больнице, поскольку он упал с мотоцикла. Поэтому торговля на биржах временно остановлена, так как Дмитрий сломал две руки и не может торговать.

«Я желаю вам денежного настроения и успехов!» — желает якобы Пичигун подписчикам Телеграм-канала.

«FRENDEX — ЭТО СКАМ»

В свою очередь обманутые вкладчики компании FrendeX уже готовятся начать писать заявления в полицию и даже опубликовали личные данные Руслана Пичугина.

«Призываю каждого вкладчика FRENDEX! Ниже будет представлен список лиц и их данные, на которых следует писать заявление в полицию по факту мошенничества! Не отпускайте все на самотек! Виновные должны быть наказаны», — говорится в сообщении Телеграм-канала «Френдекс Инвестиции Вклады».

Канал был создан 31 мая, в нем почти 45 тыс. подписчиков и он полностью наполнен сообщениями о том, что «FrendeX — это скам».

На данный момент сообщений о том, что на основателей FrendeX завели уголовное дело, не поступало, а сайт компании остается недоступен.