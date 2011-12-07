В Казани пройдут гастроли самого северного оперного театра мира

Театральный сезон в Казани откроется эксцентрическими постановками оперного театра республики Саха (Якутия). Театр приготовил две самые громкие премьеры минувшего сезона – мюзикл о жизни в Instagram «Калейдоскоп иллюзий» и эксцентричный балет «12 стульев». Об этом рассказала министр культуры республики Ирада Аюпова.

Гастроли пройдут 1 и 2 сентября. В День знаний состоится мюзикл «Калейдоскоп иллюзий» — новое сценическое произведение, созданное по заказу театра. В постановке объединены современная и классическая хореография, драматическое действие и музыка различных жанров.

«Для нашей молодежи показательный спектакль. Есть мнение, что большое количество лайков — гарант успеха. И 1 сентября этот спектакль — установка для наших школьников, чтобы задумались о том, что жизни главное», — сказала Ирада Аюпова.

Балет «12 стульев» — синтез драмы, живописи и латиноамериканских ритмов. Якутский театр отправит в Казань 2 фуры с декорациями, костюмами и реквизитом. Далее артисты отправятся на гастроли в Уфу, Йошкар-Олу и Ульяновск.

Гастроли проводятся при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Федеральная дирекция музыкальных и фестивальных программ «РОСКОНЦЕРТ» в рамках программы «Большие гастроли».