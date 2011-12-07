В России стартует проект «Северная ходьба — новый образ жизни»

Это самый масштабный корпоративный проект по северной ходьбе, который проводится второй год подряд более чем в 43 регионах. Идея проведения принадлежит российской спортсменке, известной фигуристке Ирине Слуцкой. Она же возглавляет Добровольный физкультурный союз, который выступает организатором акции. Цель — приобщить работающих людей к регулярным занятиям физической культурой и спортом, к здоровому и активному образу жизни с помощью северной ходьбы.

Проект реализуется при грантовой поддержке Минспорта России в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Участниками проекта могут стать работники крупных, средних, мелких, предприятий и государственных учреждений. Те, кому знакома северная (скандинавская) ходьба и те, кто только мечтает овладеть этой спортивной дисциплиной.

Для новичков инструкторы проекта проведут ознакомительные уроки. На тех предприятиях, где будут сформированы команды из числа сотрудников, совершенствовать технику северной ходьбы будут на подготовительных тренировках. Финалом станут региональные корпоративные соревнования, где определят и наградят сильнейшие команды. Дата их проведения 25–26 сентября 2021 года.