Встреча со звездами спорта и море соревнований: как пройдет День физкультурника в Казани

Утренняя зарядка в парке «Урам»

Праздник начнется с утренней зарядки в экстрим-парке «Урам». В 11 часов утра мероприятие пройдет в рамках проекта «Зеленый фитнес». Всех желающих приглашают на главную сцену экстрим парка.

Родители смогут познакомится со спортшколами и спортивными объектами города

На мероприятии для детей и их родителей пройдет презентация спортивных школ и объектов Казани, сделать это можно будет на центральной площадке, где сконцентрируется большое количество зон по различным видам спорта. Также в программе предусмотрены показательные выступления спортивных школ, принять участие сможет каждый желающий.

Ознакомление пройдет в формате открытых дверей, где родители смогут получить ответы на свои вопросы и записать ребенка в спортивные секции.

В водном заливе пройдут соревнования по парусному спорту

В этот день проведут чемпионат и первенство Казани по парусному спорту и сапбордингу. Также в программе запланированы соревнования по боксу на специальном боксерском ринге, где сойдутся лучшие спортсмены республики и соседних регионов.

Пляжные соревнования в Центре пляжных видов спорта

На площадке Центра пляжных видов спорта пройдут спортивные состязания по пляжному волейболу, гандболу, регби, а также футболу.

«Оранжевый мяч» и «Игры ГТО»

Помимо всего прочего в рамках праздника на кортах экстрим-парка зрители смогут увидеть Всероссийские соревнования по баскетболу в формате 3×3 «Оранжевый мяч». Также для жителей города пройдут соревнования по нормам ГТО. В этот день выявят лучшие команды районов города.

А в парке имени Горькоко проведут турнир по мини-футболу в формате 5×5, на одной площадке сойдут звезды татарской эстрады, спортивные журналисты, представители исполкома города и Минспорта Татарстана.

Увидеть звезд спортивных клубов Казани

Главными гостями праздника станут спортсмены казанских клубов, которые примут участие в показательных выступлениях. Зрители смогут увидеть звезд баскетбольных клубов «Уникса» и «Казаночка», волейбольных команд «Зенит» и «Динамо», а также игроков регбийного клуба «Стрела».

Каждый желающий сможет принять участие вместе с прославленными спортсменами.