4,5 тыс. татарстанских медиков получили жилье в домах от Госжилфонда за 15 лет

В Татарстане 4,5 тыс. медиков получили жилье в домах от Госжилфонда за 15 лет, сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

«При выполнении данной задачи ключевая роль отводится Госжилфонду при президенте РТ, который за 15 лет своей деятельности уже обеспечил жильем 4500 врачей и дополнительно предоставил 263 квартиры в аренду», — уточнили в ведомстве.

Только в этом году новоселье отметили 152 медработника: 117 человек приобрели квартиру по программе социальной ипотеки, 19 человек — за счет республиканского гранта, 16 медработником предоставлено арендное жилье.