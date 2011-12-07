Чтобы не платить налоги директор бугульминской фирмы вывел со счетов 10 млн рублей. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

О выведении суммы со счетов выяснили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.

Установлено, что дабы скрыть денежные средства глава ООО «Репродукт» в 2019 году через третьих лиц вывел со счетов более 10 миллионов рублей. При этом у компании числилась задолженность по налогам и страховым взносам — 9,7 миллиона.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СК России по РТ Андрей Шептицкий, сейчас следствие выясняет обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Сокрытие денежных средств».