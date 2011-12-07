Летом 2020 года россияне потратили на развлечения в Казани в 3,3 раза больше, чем в 2019 году

Летом 2020 года россияне потратили на развлечения в Казани в 3,3 раза больше (почти 1 млн рублей), чем в 2019 году. Соответствующие данные привели аналитики ВТБ.

«В июне мы фиксировали снижение расходов россиян на внутренний туризм, так как в абсолютном большинстве регионов продолжали действовать ограничения из-за пандемии. Однако уже в июле спрос на туристические поездки начал восстанавливаться и пришел к значениям, сопоставимым с уровнем прошлого года. Как мы и прогнозировали, в августе сегмент не только вернулся к прошлогодним показателям, но и продемонстрировал небольшой рост, несмотря на частичное возобновление авиасообщения с другими странами в конце месяца. Одним из факторов роста сегмента стала программа с кешбэком за поездки по России, запущенная Правительством РФ в этом году», — прокомментировал вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.

По данным банка, расходы туристов на гостиницы столице РТ в последний месяц лета увеличились в 1,4 раза — до 52 млн рублей.

В рейтинге роста туристической активности лидирует Краснодарский край. Здесь россияне потратили на путешествия, рестораны и развлечения на 46% больше, чем летом прошлого года.

Также замечена востребованность Калининградской области: этим летом туристы потратили там на 22% больше, сем в прошлом году.

Москва, наоборот, оказалась менее привлекательна для российских туристов: этим летом в столицу приехали в трое меньше россиян. Но по объему расходов город все равно лидирует — 9,66 млрд рублей. На втором месте оказался Санкт-Петербург — 1,7 млрд рублей, на третьем месте — Краснодарский край — 1,36 млрд рублей.