Минниханов осмотрел открывшийся в Челнах после капремонта ДК «Энергетик»

Сегодня в Набережных Челнах Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел открывшийся после капремонта ДК «Энергетик». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Свою работу Дворец культуры начал еще в 1973 году, за это время здание прилично обветшало. Поэтому с весны прошлого года его начали ремонтировать – обновили кровлю здания, заменили устаревшие коммуникации и привели в порядок концертный зал. Также его оснастили новым сценическим оборудованием.

По словам директора ДК Гульзады Рзаевой, на площадке учреждения работают 26 клубов по интересам, участие в 17 из них – бесплатное. Рассказала она и про проведение городских и республиканских мероприятий, фестивалей, выставок и концертов. Для этого в помещении имеются зрительный зал на 634 места, малый зал, художественный салон для мастер-классов, купольный и мраморный залы, а также просторное фойе.

В конце осмотра обновленного ДК Минниханов пообщался с работниками учреждения, после чего вручил сертификаты на материнский капитал.