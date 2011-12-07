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Минниханов осмотрел открывшийся в Челнах после капремонта ДК «Энергетик»

Президент РТ вручил сертификаты на материнский капитал.

Сегодня в Набережных Челнах Президент РТ Рустам Минниханов осмотрел открывшийся после капремонта ДК «Энергетик». Об этом сообщает пресс-служба руководителя республики.

Свою работу Дворец культуры начал еще в 1973 году, за это время здание прилично обветшало. Поэтому с весны прошлого года его начали ремонтировать – обновили кровлю здания, заменили устаревшие коммуникации и привели в порядок концертный зал. Также его оснастили новым сценическим оборудованием.

По словам директора ДК Гульзады Рзаевой, на площадке учреждения работают 26 клубов по интересам, участие в 17 из них – бесплатное. Рассказала она и про проведение городских и республиканских мероприятий, фестивалей, выставок и концертов. Для этого в помещении имеются зрительный зал на 634 места, малый зал, художественный салон для мастер-классов, купольный и мраморный залы, а также просторное фойе.

В конце осмотра обновленного ДК Минниханов пообщался с работниками учреждения, после чего вручил сертификаты на материнский капитал.

КВ
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