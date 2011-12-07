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Открытие социально-реабилитационного центра в Чистополе посетил Фарид Мухаметшин

В новом реабилитационном учреждении только в течение первого года помощь получат более 500 детей.

Социально-реабилитационный центр «Дар» появился в Чистополе. Торжественную церемонию его открытия посетил председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин, сообщает ИА «Татар-информ».

«Этот объект очень востребован. Дай Бог, чтобы у нас дети были всегда здоровы». — подчеркнул спикер татарстанского парламента.

Реабилитационное учреждение расположилось в здании площадью 426 квадратных метров, выделенном в минувшем году руководством Чистопольского района. Капитальный ремонт стоимостью 3,5 млн рублей АНО «Дар» провела на собственные деньги. Еще на 7 млн рублей было закуплено оборудование для реабилитации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.

В текущем году в социально-реабилитационном центре помощь будет оказана 500 детям.

КВ
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