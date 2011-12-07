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Росгвардейцы РТ проверили знание военной истории страны

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии по Республике Татарстан в этом году впервые участвовали во Всероссийском историческом диктанте, проводимом в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Личный состав воинских частей Росгвардии писал диктант на местах дислокации, а вот сотрудники республиканского управления вневедомственной охраны проверяли свои знания в области военной истории на двух главных региональных площадках - в одном из экспозиционных залов Национального музея РТ и Музее-мемориале Великой Отечественной войны в Казанском кремле. 

Место проведения акции по-особенному настраивало экзаменующихся. Росгвардейцев собрали в зале с тематической экспозицией, представляющей обширный материал о Великой Отечественной войне.

Условия проведения диктанта были строгими: запрещалось пользоваться гаджетами, справочными материалами, переговариваться. Справились с решением тестов те, кто готовился заранее к диктанту с использованием официального сайта проекта. 

После экзамена сотрудники Росгвардии признались, что «Диктант Победы» предоставил им возможность не просто освежить имеющиеся знания, но и расширить их. По мнению молодых бойцов, каждый гражданин должен хорошо знать историю своего государства и чтить его героев, поскольку нет семей в России, которых не коснулась бы Великая Отечественная война. 

Патриотическая акция «Диктант Победы» на тему событий Великой Отечественной войны в России проводится во второй раз. Кроме нашей страны площадки для написания диктанта открылись в 75 странах мира (число государств-участников было специально увеличено до этой символической цифры). Дату проведения выбрали не случайно: 3 сентября - день окончания Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по РТ. 

КВ
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