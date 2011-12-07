Роспотребнадзор РТ: Ребенку не нужна справка от врача, если он отсутствовал в школе менее трех дней

Школьникам не нужна справка от врача, если ребенок не посещал учреждение менее трех дней. Прокомментировала новые фейки в соцсетях замруководителя Роспотребнадзора РТ Любовь Авдонина.

Ранее в соцсетях начали рассылать сообщения о том, что если ребенок отсутствует в школе один день, он обязан предоставить справку от врача.

«Эти сообщения действительно рассылались, мне вчера тоже прислали. Но это чисто фейковая информация, и учителя (мы проговаривали с Министерством образования и науки) это не рассылают. И более того, в перечне нормативных документов, который в них указан, есть методические рекомендации, которые на сегодняшний день уже утратили силу», — отметила спикер.

Справка от врача нужна в нескольких случаях: если ребенок отсутствовал в школе по причине болезни и, если ребенок имеет контакт с больным коронавирусом.

«В других случаях справка школьникам не нужна. При этом нужно предоставлять справку, если ребенок не посещал детский сад в течение 5 дней и более. Это предусмотрено санитарными правилами», — сказала Авдонина.