Шаймиев: Я доволен работой своего преемника Рустама Нургалиевича

Рустам Минниханов оправдал возложенные на него надежды и обеспечил рост качества жизни татарстанцев, заявил госсоветник РТ Минтимер Шаймиев. Соответствующее видеообращение опубликовано на YouTube-канале ИА «Татар-информ».

«Меня часто спрашивают, доволен ли я работой своего преемника Рустама Нургалиевича? Я говорю: „Да, доволен“. Я был уверен, что все будет в порядке. Главное — он оправдывает надежды татарстанцев. Люди поддерживают его, независимо от национальной и конфессиональной принадлежности», — сказал Шаймиев.

Он также подчеркнул, что Минниханов обладает такими качествами, как любовь к родной земле, знание жизни, поразительная работоспособность и приверженность к высоким технологиям.

Госсоветник РТ напомнил о программах по реализации социальных программ, строительстве объектов соцобеспечения, благоустройстве республики и создании условий для реализации творческого потенциала молодежи, которые удалось осуществить под руководством Минниханова.