Татарстанец обманул немецкого бизнесмена на 7 млн евро

Житель Татарстана Виктор Ермоленко обманул бизнесмена из Германии Райнера Браха на 7 млн евро, сообщает Baza.

По данным источника, Брах развивал бизнес в Тамбовской области. В 2015 году предприниматель запланировал новый проект — создание необычного самолета бизнес-класса. По задумке инженеров, в случае аварии самолет можно было бы спасти с помощью парашюта.

Знакомые посоветовали Браху связаться с основателем фирмы «МВЕН» Виктором Ермоленко из Татарстана, который пообещал помочь в разработке парашютной спасательной системы.

В итоге, партнеры основали фирму «Брахрусаэро» в Казани и после заключения договора Ермоленко получил стартовый транш в размере 7 млн евро.

Спустя 6 месяцев Брах запросил у Ермоленко отчеты о проделанной деятельности, однако никаких документов не получил. Тогда немецкий бизнесмен направил своего аудитора в Казань, который выяснил, что стартовый транш ушел не на проект, а на личные нужды Ермоленко.

Брах подал заявление в полицию. В 2017 году дело рассматривал Арбитражный суд, однако исковое заявления осталось без рассмотрения.

В итоге, немецкий бизнесмен написал письмо министру экономразвития РФ Максиму Решетникову, в котором обвинил татарстанца в мошенничестве, описал попытку разработки самолета и заявил, что собирается заняться проектом в какой-нибудь другой стране.