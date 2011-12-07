Татарстанцы приняли участие в «Диктанте Победы»

В этом году для проведения диктанта в России было подготовлено 7,5 тыс. площадок. Также к событию присоединились 75 зарубежных стран, среди которых Корея, Иран, Индия и др. На территории Татарстана центрами патриотической акции стали Национальный музей РТ и его филиал - Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов. Для проведения мероприятия в РТ было организовано около 90 пунктов. Главное новшество нынешнего года - проведение диктанта на заводах, производивших продукцию для нужд фронта.

Задания были посвящены важным датам, историческим персоналиям, произведениям искусства, имеющим прямое отношение к Великой Отечественной войне. Участникам предстояло ответить на 25 вопросов, 20 из которых отсылали к общим темам из истории войны, а оставшиеся 5 касались нашей республики. Всего на написание диктанта было отведено 45 минут.

В Национальной художественной галерее «Хазинэ» написали диктант Председатель Госсовета РТ, секретарь регионального отделения «Единой России» Фарид Мухаметшин и руководитель Федерального архивного агентства Андрей Артизов.

- Хотя в Татарстане не было боевых действий, мы помним Сталинград и блокадный Ленинград. Не забудем Курскую дугу и многое другое. На полях сражений полегло огромное количество людей, защищавших свободу и будущее нашей страны, - заявил Фарид Мухаметшин.

Кстати, в этом году историческая акция включена в перечень основных мероприятий по реализации в РФ проекта «Год памяти и славы». На «Диктант Победы» пришло около миллиона россиян, среди них - более 6 тысяч жителей Татарстана.

- Нелегкие вопросы были, мало кто сможет ответить на все. Необходимо хорошо знать хронологию событий, чтобы не ошибиться. Уверен, такие акции должны стать регулярными. Диктант очень достойный, - подытожил Андрей Артизов.