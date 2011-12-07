В Набережных Челнах открылся Государственный татарский драмтеатр им. Гилязова

Рустам Минниханов принял участие в торжественной церемонии открытия Набережночелнинского государственного татарского драматического театра имени Аяза Гилязова, сообщает пресс-служба президента РТ.

«Обновленное здание театра разделено на несколько функциональных зон, удобных для зрителей и артистов. Здание спроектировано с учетом потребностей посетителей с ограниченными возможностями здоровья: здесь есть пандусы, пассажирский лифт, оборудованные туалеты и гардероб, в зрительном зале предусмотрены специальные места для зрителей в креслах-колясках и их спутников», — отмечается в сообщении.

Минниханов поздравил театр с 30-летним юбилеем и пожелал творческому коллективу успехов и процветания.

Отметим, что Набережночелнинский театр — один из самых молодых театральных коллективов Татарстана, в который входят 79 человек, в том числе 29 артистов Театр является традиционным участником международного фестиваля тюркских народов «Науруз», Всероссийского фестиваля молодой режиссуры «Ремесло», Республиканского театрального фестиваля им. Карима Тинчурина и других.