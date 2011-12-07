Традиционно вместе с началом осени в столице Татарстана стартует акция «Осенняя неделя добра». В городе состоятся социальные и благотворительные мероприятия в рамках проекта «Добрая Казань», сообщает пресс-служба проекта.

В связи с началом учебного года, важной и полезной частью «Недели добра» всегда является сбор вещей для малоимущих: школьных принадлежностей, канцтоваров, одежды и игрушек. А с 14 по 21 сентября в ЦСК «Московский» пройдет акция «Добрая библиотека»: любой желающий сможет сдать книги для больниц Казани.

13 сентября в спорткомплексе «Ак Буре» пройдет спортивный праздник на воде для детей с диагнозом ДЦП. 15 сентября в Республиканском центре крови горожан предлагается принять участие в донорской акции и сдать кровь.

С полной программой «Осенней недели добра» можно ознакомиться в соцсетях и на сайте проекта «Добрая Казань»: http://dobro.kzn.ru/.