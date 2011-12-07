Выпускница школы стажера при «КВ» стала студенткой Российского гуманитарного университета

До этого она два года сотрудничала с редакцией нашей газеты, опубликовав десятки материалов на самые разные темы. В итоге именно солидное портфолио и знакомство с будущей профессией помогли ей поступить в престижный российский вуз и осуществить свою мечту. Вот что рассказала Ксения об этом важном этапе своей жизни:

— Школьный выпускной год стал для меня нелегким. В первой его половине началась усиленная подготовка к экзаменам: обработка терминов, изучение вариантов ЕГЭ и множества новой информации, которая из снежка превращалась в огромный ком. Но во второй половине года грянул режим самоизоляции, мы расслабились в надежде на отмену ЕГЭ. И только ближе к лету осознали реальность выпускных экзаменов и вновь начали готовиться.

После сдачи ЕГЭ встала новая проблема — поступление в вуз. Из-за пандемии везде была только дистанционная подача документов. С творческими направлениями, той же журналистикой, куда я поступала, было еще более волнительно. Оказалось, под камерами проходить творческий конкурс намного сложнее, чем вживую, перед преподавателями, которые могут и подбодрить, и задать наводящий вопрос. К тому же темы творческих конкурсов кардинально отличались от тех, что были в предыдущие годы.

На один страшный сон абитуриента стало больше, когда ректоры тех вузов, где есть факультеты журналистики, объявили, что в этом году наши портфолио рассматриваться не будут. Значит, не будет и дополнительных баллов за публикации. Но я очень сильно надеялась именно на портфолио, ведь за годы сотрудничества с «КВ» и другими казанскими СМИ накопила множество публикаций и дипломов.

К счастью, в университете, поступить куда я желала больше всего, в РГУ, этот творческий «послужной список» не отменили и по-прежнему рассматривали портфолио. В итоге я получила за него максимальные 100 баллов и творческое задание. Волнение, охватившее меня тогда, достигло предела. Все дни до оглашения результатов я сидела как на иголках. Оказалось, зря переживала! За все вступительные испытания мне дали максимальное количество баллов. И вот я студентка кафедры журналистики по профилю «телерадиожурналистика». Жалко прощаться с детством, но я знаю, что впереди меня ждет увлекательное будущее!

Редакция нашей газеты поздравляет своего стажера с началом студенческой жизни и надеется на продолжение сотрудничества с будущим профессиональным журналистом.

Кстати, в прошлом году другая наша выпускница школы стажера — Камилла Аюпова, стала студенткой факультета журналистики МГУ. Летом она проходила в редакции практику, овладевая мастерством подачи новостей для сайта.

Людмила КОЛЕСНИКОВА, руководитель школы стажера при «КВ»