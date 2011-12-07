Яркаева: Количество людей, взятых на диспансерное наблюдение, стало в полтора раза больше

Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева заявила, что количество выявленных заболеваний по сравнению с 2018 годом увеличилось почти на 9%. Об этом пишет ИА «Татар-информ».

Яркаева уверена, что сегодня практически нет заболеваний, при лечении которых не применялись бы лекарственные препараты. После отметила, что за прошлый год количество людей, взятых на диспансерное наблюдение, стало в полтора раза больше, чем годом ранее. Так, в 2019 году диспансеризацию прошла 581 тыс. жителей Татарстана.

В результате нее установили, что на первом месте традиционно находятся болезни органов кровообращения, это 30% от общего числа пациентов. На втором месте находятся болезни эндокринной системы, чаще всего выявляется сахарный диабет.

В качестве перестраховки замглавы республиканского Минздрава посоветовала татарстанцам оформить соцпакет.