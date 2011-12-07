Яркаева призвала молодежь повлиять на пожилых родственников в выборе соцпакета

Замминистра здравоохранения РТ Фарида Яркаева призвала молодежь повлиять на пожилых родственников в пользу социального пакета. Об этом она и начальник отдела соцвыплат ОПФР по РТ Гюльсина Сабирова сказали на пресс-конференции в «Татар-информ».

Яркаева подчеркнула, что «когда человек тяжело заболевает, ему требуются дорогостоящие препараты», поэтому она напомнила о необходимости сделать правильный выбор не только самим пациентам, но и их близким.

Закон о федеральных льготах для пенсионеров вступил в силу в 2005 году. В связи с ним гражданин РФ может претендовать на соцпакет, который состоит из лекарственных препаратов для медицинского применения по рецептам, путевок на санаторно-курортное лечение, бесплатного проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем — к месту лечения и обратно.

Тем, кто откажется от набора, будет выплачиваться ежемесячно 889 рублей. Чтобы отказаться от льгот в денежном эквиваленте в пользу социальных услуг, необходимо подать заявление в ПФР до 1 октября, напомнила Сабирова.