Фаррахов: «Татарстан обеспечил антиковидной плазмой не только своих жителей, но и отправляет её в соседние регионы»

Депутат Госдумы РФ Айрат Фаррахов призвал переболевших и вакцинированных граждан стать донорами антиковидной плазмы. Переливание крови помогает спасти тяжёлых пациентов, рассказал он «Парламентской газете».

По словам бывшего замминистра здравоохранения, процедура переливания антиковидной плазмы позволяет существенно снизить количество крайне тяжёлых случаев болезни и перевода пациентов на искусственную вентиляцию лёгких.

«Как только появились первые данные об этом, а было это на пике второй волны коронавируса в нашей стране, мы в Татарстане оперативно организовали штаб, пересмотрели клинические рекомендации и поставили для себя задачу иметь нескончаемый запас донорской плазмы, который бы пополнялся постоянно, каждый день. Мы проводили агитацию в СМИ, у нас работает горячая линия, волонтёры, распространяющие информацию. В итоге Татарстан обеспечил антиковидной плазмой не только своих жителей, но и отправляет её в соседние регионы», — рассказал врач.

Фаррахов пояснил, что плазма применяется при тяжёлых и крайне тяжелых формах болезни, при легком течении — необходимости нет. Он также отметил, что количество нейтрализующих антител в крови вакцинированных выше, чем в крови переболевших людей.