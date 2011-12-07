Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус попал в аварию на трассе Казань — Оренбург

Прокуратура республики Татарстан проведет проверку по факту ДТП на трассе Казань — Оренбург на территории Рыбно-Слободского района вблизи Сорочьих Гор. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

Правоохранительные органы в первую очередь проверят работу организации-перевозчика. Будет выяснено, выполнялись ли все требования безопасности при пассажирских перевозках и эксплуатации транспортного средства.

Прокуратура РТ изучит все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будут решаться вопросы о мерах прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что виновник ДТП погиб на месте, а пять пассажиров микроавтобуса пострадали, в их числе один ребенок.