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Прокуратура проверит перевозчика, чей автобус попал в аварию на трассе Казань — Оренбург

Будет проведена проверка выполнения требований безопасности и эксплуатации ТС.

Прокуратура республики Татарстан проведет проверку по факту ДТП на трассе Казань — Оренбург на территории Рыбно-Слободского района вблизи Сорочьих Гор. Об этом сообщает старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ и общественностью Руслан Галиев.

Правоохранительные органы в первую очередь проверят работу организации-перевозчика. Будет выяснено, выполнялись ли все требования безопасности при пассажирских перевозках и эксплуатации транспортного средства.

Прокуратура РТ изучит все обстоятельства и причины произошедшего. По итогам проверки будут решаться вопросы о мерах прокурорского реагирования.

Ранее мы писали, что виновник ДТП погиб на месте, а пять пассажиров микроавтобуса пострадали, в их числе один ребенок.

КВ
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