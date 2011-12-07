Бугульминец пытался дать взятку сотруднику полиции

36-летний житель Бугульмы был задержан сотрудниками Отдела ОВО по Бугульминскому району Филиала ФГКУ УВО ВНГ с четырьмя шприцами, содержащими неустановленную жидкость. В какой-то момент задержанный попытался дать взятку заместителю начальника полиции по оперативной работе, который прибыл на место задержания. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.291.2 УК РФ «Мелкое взяточничество».