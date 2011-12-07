Что показала диспансеризация населения в Казани

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии, всего за 8 месяцев 2018 года диспансеризацию взрослого населения прошли более 116 тысяч казанцев. Из них свыше 19 тысяч получили направление на более глубокое обследование для уточнения диагноза.Всеобщая диспансеризация в столице Татарстана выявила, что 60% горожан уже имеют хронические заболевания сердечно-сосудистой, эндокринной систем. У более 10 тысяч казанцев выявлено наличие различных факторов риска. Они еще не заболели серьезно и имеют хорошие шансы при соблюдении определенных мер избежать развития хронических заболеваний.Новинка этого сезона - мероприятия, направленные на раннее выявление злокачественных новообразований молочной железы и толстого кишечника. Бесплатный онкоскрининг можно будет проходить 1 раз в 2 года горожанам, возраст которых от 49 до 73 лет. Исследование кала на скрытую кровь в этом году могут пройти мужчины 1945, 1947, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1965, 1969 года рождения и женщины 1945, 1947, 1951, 1953, 1957, 1959, 1963, 1965, 1969 года рождения, маммографию - женщины 1948, 1950, 1954, 1956, 1960, 1962, 1966, 1968 года рождения. На сегодняшний день новой услугой воспользовались чуть более 16 тысяч человек: маммографию прошли почти 7 тысяч женщин, исследование кала на скрытую кровь - более 9 тысяч человек.