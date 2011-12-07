Минэкономики РТ предложило ввести налоговые каникулы для малого и среднего бизнеса

Министерство экономики Татарстана вышло с инициативой о введении в республике налоговых каникул для предприятий малого и среднего бизнеса. Предложение поддержал Президент РТ Рустам Минниханов. Об этом сообщил сегодня в Госсовете РТ на парламентских слушаниях по проекту закона о бюджете республики на 2019 – 2021 годы министр экономики РТ Фарид Абдулганиев.С предложением ввести налоговые каникулы для новых предприятий малого бизнеса выступил председатель Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству Марат Галеев. «Федеральное законодательство дает возможность установления налоговых каникул для старта бизнеса, и многие субъекты этим воспользовались. Может, хотя бы по приоритетным направлениям сделать каникулы», – сказал депутат.Фарид Абдулганиев ответил, что министерством был проведен анализ так называемой «миграции» субъектов малого и среднего предпринимательства. «Анализ показал, что, к сожалению, мы теряем часть предпринимателей, которые переходят в соседние регионы. Это связано с тем, что по ряду патентов цены в Татарстане выше. Во-вторых, предоставление так называемых налоговых каникул. Налоговые каникулы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства только для вновь образованных предприятий. Если вы говорите, что ряд субъектов принял, то я говорю, что ряд субъектов не принял эти налоговые каникулы. Они краткосрочные – эта программа рассчитана до 2020 года», – подчеркнул он.По мнению министра, дальнейшее развитие индивидуального предпринимательства налоговые каникулы должны обеспечить. «Этот вопрос был поддержан Президентом республики. Мы вышли с этой инициативой. Надеюсь, что они будут у нас реализованы», – заключил он.