Минниханов призерам Euroskills: Нужно получить право выступить за сборную РФ

Победители чемпионата Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Будапеште должны добиться права выступить на чемпионате WorldSkills-2019 в Казани. Такую задачу сегодня поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов.В ходе встречи с победителями и призерами Euroskills, Президент Татарстана напомнил, что в 2019 году Казань примет Всероссийский чемпионат WorldSkills, по итогам которого в России будет сформирована национальная сборная для выступления на мировом чемпионате по рабочим профессиям. «Надо заявиться на этот чемпионат, получить право выступить за национальную сборную России и показать достойный результат, проявить себя, получить высокую оценку», — сказал Минниханов. «Вы самые лучшие не только в нашей республике, вы доказали, что вы лучшие в Европе», — отметил Президент.В беседе с победителями глава республики отметил, что подготовка к национальному и мировому чемпионатам WorldSkills в Казани идет в четком соответствии с планом. «Вся работа в части подготовки к чемпионату мира идет по намеченному графику, мы уже завершаем подготовку площадей, выставочного комплекса и площадей для мероприятий. Никаких сомнений в части подготовки инфраструктуры нет», — подчеркнул Минниханов.Глава республики пояснил, что чемпионат мира по рабочим профессиям имеет ничуть не меньшее значение для России и Татарстана, чем Универсиада 2013 года и ЧМ-2018 по футболу. «Это событие не меньшей важности. По своему содержанию и значению для любой страны и региона оно нисколько не уступает, и даже имеет большее значение», — уверен Президент Татарстана.Сборная России в сентябре 2018 года с триумфом завершила чемпионат Европы по профессиональному мастерству EuroSkills в Будапеште. В состав национальной сборной вошли 6 представителей из Татарстана, которые завоевали 3 золотые медали и одну серебряную. Во встрече Президента с победителями и призерами Euroskills сегодня приняли участие заместитель Премьер-министра РТ Шамиль Гафаров, заместитель руководителя Аппарата Президента РТ Александр Терентьев, министр образования и науки РТ Рафис Бурганов, эксперты, а также родители татарстанских спортсменов.