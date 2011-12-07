Президент РТ: «Сельское население – наша опора, мы его и дальше будем поддерживать»

Сельское население является опорой Татарстана, оно и в дальнейшем будет пользоваться поддержкой властей республики. Об этом заявил сегодня Президент РТ Рустам Минниханов на торжественном мероприятии в Казани, посвященном Дню работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.Несмотря на сложности, республика в этом году соберет более 3,8 млн т зерна, свыше 2 млн т сахарной свеклы, произведет 1,8 млн т молока и более 500 тыс. т мяса, подчеркнул он. «Все это труд тех людей, представителей различных районов, которые присутствуют здесь – животноводов, растениеводов, механизаторов и, конечно, ветеранов отрасли. Отдельно хочу поблагодарить наших нефтяников за топливо, а также строителей, дорожников. Все трудились ради того, чтобы мы имели такие результаты», – добавил Президент РТ.Рустам Минниханов напомнил, что в республике функционируют 450 тыс. личных подворий, 4,6 тыс. фермерских хозяйств и более 1,2 тыс. семейных ферм. «Это тоже тот ресурс и богатство, которые позволяют нашему селу и дальше процветать и развиваться», – сказал он.Минниханов также упомянул, что в Татарстане реализуются 38 президентских программ, на которые в этом году направлено 44 млрд рублей. «Основные программы нацелены на поддержку инфраструктуры сельского хозяйства и сельхозпроизводства. Они и дальше будут продолжены. Мы понимаем, что труд на селе непростой, осознаем, что без поддержки государства, в том числе и федерального Правительства, достичь таких высот, реализовать эти проекты невозможно. Но самое главное в этом процессе – люди», – заключил он.После поздравления работников сельского хозяйства с профессиональным праздником Рустам Минниханов вручил государственные награды РТ.Так, звания «Заслуженный ветеринарный врач РТ» удостоилась ведущий советник отдела государственной ветеринарной инспекции Главного управления ветеринарии Кабмина РТ Ирина Тарутина.«Для меня это неожиданная награда. Я работаю в ветеринарной службе с 1997 года. Можно сказать, стояла у истоков. Наша работа очень сложная, ответственная, но нужная и востребованная. Сейчас происходят большие изменения в службе. Руководство республики обеспечивает нас автотранспортом, ветеринарными пунктами. Несмотря на то, что сложный период в стране, находятся средства, чтобы поддержать ветеринаров. Раньше такого внимания, какое сейчас уделяет наш Президент, не было», – поделилась она.Оператор машинного доения крестьянско-фермерского хозяйства «Закирзянов Р. М.» Арского района Зоя Улыксанова получила звание «Заслуженный животновод РТ». Она призналась, что впервые побывала на таком празднике.Зоя Улыксанова работает в отрасли с 1997 года, воспитывает четырех сыновей и четырех дочерей, ее младшему ребенку – всего девять месяцев. «Я просыпаюсь без пятнадцати три и иду на работу. Прихожу с работы в половине седьмого. Старшие дети мне помогают, – рассказала она. – Моя зарплата зависит от производства молока. Но сейчас стало легче работать. Раньше молоко носили бидонами, а сегодня все автоматизировано».Тракторист «Агрофирмы Тукай» Кукморского района Вакиф Гаптрахманов стал «Заслуженным механизатором РТ». По его словам, водителем он работает с 18 лет, мечтал об этом с детства. «Я с детства смотрел на машины, завидовал тем, кто за рулем. Техника изменилась, стала современной. Сейчас работаю за рулем бензовоза, тракторы заправляю. Мой стаж работы – 58 лет», – отметил он.В торжественном мероприятии приняли участие Госсоветник Татарстана Минтимер Шаймиев, глава Минсельхозпрода республики Марат Ахметов и другие официальные лица.