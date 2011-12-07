Проблемы ЖКХ казанцы могут решать не выходя из дома

С процессом и основными итогами работы системы «Открытая Казань» на прошлой неделе ознакомился мэр города Ильсур Метшин, сообщает kzn.ru. Он осмотрел помещение на ул. Карла Маркса, в котором работают диспетчеры, и отметил, что когда-то горожане нехотя привыкали к новому сервису, который сегодня стал незаменимым инструментом совершенствования сферы ЖКХ.За 7 лет работы комплексной информационной системы «Открытая Казань» удалось создать единое ситуационное поле по всем направлениям жилищно-коммунального хозяйства. Постоянное совершенствование системы и внедрение новых технологий делает ее год от года удобнее для горожан. Так, сегодня казанцы могут обратиться в «Открытую Казань» через кол-центр, портал или приложение, которое в этом году планируется модернизировать и сделать более современным. Большая часть казанских управляющих компаний, городских подрядчиков и ресурсоснабжающих компаний подключены к системе через свой «личный кабинет». Все связанные с ЖКХ заявки, поступающие в «Народный контроль», также перенаправляются в «Открытую Казань».Сегодня «Открытая Казань» обслуживает более 5 тысяч многоквартирных домов - это 87% жилого фонда, в системе работают более 40 управляющих компаний, 277 подрядных организаций и 6 ресурсоснабжающих и иных предприятий. Начинают присоединяться к сервису и небольшие управляющие компании.Обычно в день обрабатывается около тысячи заявок, а в моменты пуска тепла их число доходит до 3 тысяч. В 2011 году, когда сервис только заработал, в основном поступали обращения в виде жалоб. Сегодня же по большей части это уже конкретные задачи. Это могут быть предложения по улучшению придомовой территории, энергоснабжения, например, поменять лампочки на светодиодные. Ильсур Метшин отметил, что количество обращений с конкретными предложениями говорит о том, что люди доверяют сервису: «Люди обращаются, потому что точно знают, что будет ответ, решение проблемы, что их жалоба не повиснет в воздухе, у подрядных организаций не будет «футбола» между собой. Самое главное - это результат».Сервис не только используется для диспетчеризации процесса, но и позволяет акцентировать внимание на наиболее проблемных вопросах в сфере ЖКХ и решать их в максимально короткие сроки. Заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин добавил, что горожане могут направить через систему пожелания, которые еженедельно рассматриваются на штабах в комитете ЖКХ.Самые популярные категории обращений на сегодняшний день - это электроснабжение, неисправность сетей водоснабжения и благоустройство придомовых территорий. С момента старта работы к сегодняшнему дню зафиксирован рост выполнения количества заявок до 99%, в 3,5 раза снизился срок реагирования на проблемы. Если в 2011 году срок реагирования на заявку от момента обращения до момента ее фактического исполнения составлял примерно 60 часов, то сегодня он занимает не больше суток. На аварийные заявки ответ приходит в течение получаса. Мэр поинтересовался, почему в некоторые управляющие компании города поступает значительно больше заявок, чем в другие. К примеру, в УК ЖКХ Московского района в среднем за месяц поступает более 4 тысяч заявок, в УК «Заречье» - 2840. Как пояснил Искандер Гиниятуллин, большая часть обращений связана с положительными изменениями: «Здесь двоякий показатель: он, с одной стороны, говорит о том, что есть проблемы, с другой стороны - есть обратная связь и жители доверяют управляющей компании, системе и общаются с ней более активно. В Московском районе есть проблема с качеством электроснабжения, есть некоторые перекосы по электрике, и поступает много заявок по перегоревшим лампочкам. Но в то же время оттуда поступает большое количество заявок и предложений по благоустройству. Половина из этого - позитивные обращения, которые мы отмечаем».Московский район - это первый район города, где в 2011 году стартовал проект. Казань стала одним из первых городов, внедривших систему быстрого реагирования на проблемы в сфере ЖКХ, и сегодня ее опыт активно перенимают другие города в республике и за ее пределами - похожий сервис внедрен в Нижнекамске, Альметьевске, Елабуге, Заинске, автоматизирована Республика Коми, города Чечни, а в этом году подключился Нижний Новгород.