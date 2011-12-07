Со следующей недели на казанских дорогах начинается зима

15 октября обслуживание улично-дорожной сети столицы Татарстана переводится на зимний режим с круглосуточным дежурством спецтехники.Всего в Казани 21 млн кв. метров городских дорог, которые поделены на 4 части по территориальному признаку. Для уборки снега подготовлена спецтехника. В 2018 году для уборки городских улиц были дополнительно закуплены 12 специализированных машин - 8 вакуумных пылесосов на шасси «КАМАЗ» для летнего содержания и 4 КДМ для круглогодичной работы. Заблаговременно разработан план «Буран», который в случае неблагоприятных погодных условий позволит оперативно увеличить количество снегоуборочной техники в городе до 1 тысячи единиц. Заготовлено 80 тысяч тонн песко-соляной смеси и 9 тысяч тонн реагента. В этом году, как и в прошлом, на основных магистральных дорогах с интенсивным движением и наличием маршрутов общественного транспорта, а также на мостовых сооружениях будет применяться новый вид двухфазного реагента с технологией смачивания. Этот реагент отличается моментальным реагированием, что позволяет за короткое время очистить асфальт от наледи. Метод эффективный, но затратный. Технология направленного распределения позволяет сократить потери до 25%. Из-за дороговизны этот реагент не используют в Казани для тротуаров. Но дорожки для пешеходов и остановочные площадки будут под особым контролем, особенно там, где гололед может привести к травмам. На борьбу со снегом и льдом выйдут 650 дорожных рабочих, при этом планируется задействовать свыше 80 единиц техники малой механизации.