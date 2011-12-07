Ученые рассказали о пользе виноградной кожуры

В частности, этот компонент виноградной кожуры, как полагают исследователи, может с высокой эффективностью предотвращать развитие рака легких, самого смертоносного на сегодня онкологического заболевания.Как сообщает портал МедикФорум, специалисты Женевского университета отметили, что обычно в качестве наиболее эффективного средства профилактики рака легких называется отказ от курения.«Помимо сокращения потребления табака и других продуктов, которые содержатся в обычной сигарете, может оказаться эффективным ресвератрол - естественный антибиотик, получаемый из кожуры винограда», - рассказали авторы исследования.Ученые установили: если ввести ресвератрол назально, он способен помочь в терапии рака легких. Этот эффект был замечен во время опытов на мышах, которые помещались в среду, провоцирующую развитие рака легких. У 45% мышей, получавших ресвератрол назально, развилось меньше опухолей, вдобавок они имели меньший размер в сравнении с животными, не получавшими ресвератрол.По данным ВОЗ, рак легких - наиболее опасная форма рака, на которую приходится самое большое количество смертей (на втором месте - рак печени). Исследователи намерены определить алгоритм, позволяющий вычислять пациентов, для которых было бы эффективно профилактическое лечение ресвератролом.Предыдущие исследования ресвератрола не показывали его эффективности в деле защиты от рака легких (хотя и подтвердилась эффективность против опухолей желудочно-кишечного тракта). Успех данного эксперимента с ресвератролом специалисты связывают именно с предложенным ими способом транспортировки вещества в организм - введение через носовую полость обеспечило ему доступ к легким сразу напрямую. В более ранних испытаниях ресвератрол употреблялся орально.