В Казани стартовал автопробег по случаю Дня машиностроителя

В Казани стартовал приуроченный ко Дню машиностроителя автопробег. Участие в нем принимают автомобили и другие машины, производимые и собираемые в Татарстане, сообщает пресс-служба Минпромторга РТ. В составе колонны присутствует техника, производимая такими компаниями, как ПАО «КАМАЗ», СП «Форд Соллерс», ООО «РариТЭК», ООО «ТПК МТЗ-Татарстан» и АО «Ремдизель». Маршрут пробега пролегает через пять крупнейших городов республики, причем в каждом из них организуется экспозиция участвующих в нем машин.В Казани экспозицию посетили ученики старших классов школ, студенты техникумов и вузов, которые намерены в дальнейшем работать в машиностроении.Сегодня автопробег достиг Зеленодольска. Завтра, 10 октября, колонна побывает в Альметьевске, 11 октября – в Нижнекамске, а 12-го числа она завершит свой путь в Набережных Челнах. Именно в этот день в Автограде состоится торжественное празднование Дня машиностроителя.