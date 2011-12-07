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В среду в одном из домов по проспекту Победы не будет воды

Отключение продлится почти сутки.
Дом №156 по проспекту Победы 10 октября останется без воды, сообщает пресс-служба мэрии города. Отключение продлится до 9 утра 11 октября. Столь долгое отсутствие воды связано с производством работ на сетях водопровода.
КВ
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