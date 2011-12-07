В Татарстане высадили больше миллиона новых деревьев

«Сосна, ель, липа, рябина - они всегда себя чувствуют хорошо в нашем климате, приживаемость высокая, поэтому и стараемся сажать их. Сегодня Татарстан получит дополнительный глоток воздуха», - отметил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на мероприятии, которое состоялось 6 октября. Всего в Татарстане в этот день жители республики высадили 1,3 миллиона новых деревьев. Посадочный материал, инвентарь и спецодежду выделило Министерство лесного хозяйства РТ. В природоохранной акции приняли участие 20 тысяч человек, в том числе представители Аппарата Президента РТ, Кабмина и Госсовета республики, Прокуратуры, министерств, ведомств, а также преподаватели, студенты, волонтеры, школьные лесничества.Добровольцы озеленили территорию на площади более 300 га. Центральная акция прошла на двух площадках: в Казани и селе Старое Шигалеево в Пестречинском районе, где посадили 40 тысяч деревьев хвойных пород. Также массовая посадка прошла во всех лесничествах Татарстана, сообщает пресс-служба Минлесхоза РТ.