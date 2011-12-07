Глава Татарстана поздравил машиностроителей с профессиональным праздником

Сегодня в Набережных Челнах Президент РТ Рустам Минниханов поздравил машиностроителей республики с их профессиональным праздником.

Мероприятие проходило на территории органного зала, там же проходила выставка машиностроительной продукции предприятий республики. После ее посещения Минниханов отметил, что Татарстан является передовым промышленным регионом. Он добавил, что сейчас в данной отрасли в республике работает более 3 тысяч предприятий, а в них трудятся более 120 тысяч человек. После глава РТ наградил особо отличившихся работников.