Книги помогают сохранить языки народов России

Обсуждение посвящено современной литературе, создаваемой на национальных языках страны. В семинарах и круглых столах принимают участие как татарстанские, так и московские эксперты.

В торжественной церемонии открытия cеминаров-практикумов приняли участие министр культуры РТ Ирада Аюпова и депутат Госдумы РФ, заместитель председателя Комитета по делам национальностей ГД РФ Ильдар Гильмутдинов.

- Сегодня как никогда мы понимаем, что сохранение национальных культур и языков невозможно без интеграции в единое мировое пространство, - прокомментировала Ирада Аюпова. - Если говорим о том, чтобы сделать наши традиции и историю, наш культурный код понятными не только на собственной территории, но и за ее пределами, то, безусловно, одна из важнейших миссий ложится на сообщество переводчиков.

Наше культурное многообразие - это наше богатство. Структура литературного перевода позволяет не только сделать наши произведения доступнее, но и повышает интерес к нашему языковому и культурному разнообразию. Наша главная задача - не допустить национальной локализации.

- Президент Владимир Путин объявил 2022-й Годом народного искусства и культурного наследия в стране, - рассказал Ильдар Гильмутдинов. - К нам в комитет поступает много обращений, связанных с переводами национальной литературы народов страны. Переводов мало, а они ведь обогащают нас. Республика Татарстан реализует разные проекты по выявлению молодых талантов. Нужно системно подойти к этому вопросу на уровне России.

В творческих обсуждениях делились своими мнениями как молодые авторы, так и заслуженные мэтры, отметила модератор семинаров - эксперт программы поддержки национальных литератур народов России Алена Каримова.

- Сегодняшний семинар-практикум был посвящен переводу с татарского языка. Но мы собираемся рассмотреть и удмуртский, и башкирский языки, - рассказала она. - Интересно то, как живо проходят обсуждения - даже наши мастера в процессе оценки текста немного разошлись во мнениях. По-моему, это очень здорово, ведь на стыке разных мнений, разных взглядов и рождается та самая истина, которую мы все ищем.

Местом встречи не случайно был выбран литературный музей, отметила еще одна участница проекта - генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова.

- В Татарстане располагается множество музеев, в том числе и литературных, - поделилась она. - В музейных экспозициях крайне важное место занимает слово, строки стихов и прозы на русском, татарском и английском языках. Качество перевода при этом играет огромное значение. Зарождается идея объединения музейных работников и переводчиков на общей площадке. Надеюсь, что в будущем году нам удастся провести такое мероприятие.

Важной темой обсуждения в рамках проекта «Родная книга» стало издание книг на разных языках. О состоянии издательской отрасли в России и Татарстане корреспонденту «КВ» рассказали заместитель начальника Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии Федерального агентства по печати и массовой коммуникации Александр Воропаев и российский издатель, заслуженный работник культуры РФ Дмитрий Ицкович.

- В каком состоянии находится книгоиздание страны в связи с кризисом, вызванным коронавирусной инфекцией?

А.В.: Год для всей экономики и издательского рынка выдался нелегким. Но, как показывает статистика, издатели сохраняют стабильность, не роняют планку. Состоялись фестивали «Красная площадь» и «Московская международная книжная ярмарка». На каждом из них были представлены книги регионов России.

Д.И.: В мире, например в США и Англии, меняются структура и размеры тиражей книг. В России сохраняется количество выпускаемых наименований, но снижаются тиражи. Но в целом я не вижу катастрофы. Писатели пишут. Читатели читают.

- Насколько выделяется в этом вопросе Татарстан на фоне других регионов?

А.В.: В Татарстане книгоиздание находится на традиционно высоком уровне. Говоря о федеральном книгоиздании, мы, как правило, подразумеваем Москву. На самом деле есть издательства, которые выпускают в регионах проекты общероссийского значения. Важно поддержать глубинные литературы, сохранить национальные языки народов России. Российская программа по их поддержке, пожалуй, не имеет аналогов в мире. Это очень важно для сохранения федерализма, устойчивости нашего общества.

Д.И.: Татарстан сейчас - самый интересный, самый интенсивный регион России. Тут очень интересная идентичность. Татары живут не только в Татарстане. Эти люди опознают друг друга как родные, близкие, но в то же время они чужие. А это самое интересное - когда мы опознаем чужое как родное. Что такое перевод литературы? Это обогащение: мы берем чужое и превращаем в свое. С русской и татарской идентичностями мы видим это постоянно.

- Электронные издания занимают немалую долю книжного рынка. Сохраняется ли популярность бумажных книг?

А.В.: Бумажную книгу рано хоронить. Это традиционная культура, ее нельзя в одночасье запретить. Исследования показывают, что электронные книги читают те же люди, которые читают и бумажные. Ранее было принято считать, что потребителями электронных книг являются те, кто играет в игры, смотрит ролики в соцсетях, но не читает бумажных книг. Наше задача - приобщить к культуре чтения как к процессу познания мира и способу проведения досуга.